سوريا.. ارتفاع حصيلة انفجار السويداء وسط تضارب حول طبيعته (صور)

شفق نيوز- دمشق

أفادت مصادر محلية وطبية في سوريا، مساء السبت، بارتفاع حصيلة الانفجار الذي وقع في المنطقة الصناعية بمحافظة السويداء جنوبي البلاد إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين، وسط تضارب في ملابسات الانفجار بين صاروخ إيراني أو من مخلفات النظام السابق.

وأوضح مصدر طبي لوكالة شفق نيوز، أن "الانفجار أسفر عن مقتل خمسة أشخاص في المكان بينهم الشقيقان طارق ووليد إسماعيل الأعور، والطفلان ورد طارق الأعور وسيف الشيخ، إضافة إلى الشاب محمود مزهر، كما أُصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة، وتضررت محال تجارية وورش مجاورة".

وعن طبيعة الانفجار، قالت مديرية الإعلام الحكومية في السويداء للوكالة، إن "الانفجار ناجم عن صاروخ من مخلفات النظام السابق استولت عليه مجموعات خارجة عن القانون"، موضحة أنه "انفجر أثناء محاولة تفكيكه من قبل صاحب ورشة صيانة وميكانيك يتبع للحرس الوطني".

في المقابل، ذكر مصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الانفجار نجم عن سقوط بقايا صاروخ ايراني تم اعتراضه في السماء، حيث سقط على أحد الأبنية في المنطقة الصناعية".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل وكالة شفق نيوز في سوريا، بمقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين بجروح، السبت، جراء سقوط صاروخ إيراني في المنطقة الصناعية بمدينة السويداء، وفق حصيلة أولية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع سقوط بقايا صواريخ إيرانية في سماء ريف دمشق ومحافظات درعا والسويداء والقنيطرة بعد اعتراضها في جنوب سوريا.

من جهتها، أعلنت الخطوط الجوية السورية، السبت، إلغاء جميع الرحلات المجدولة من وإلى مطاري مطار دمشق الدولي ومطار حلب الدولي حتى إشعار آخر، على خلفية المواجهة بين إيران، وإسرائيل والولايات المتحدة.

وأعلنت إسرائيل، صباح اليوم السبت، تنفيذ هجوم وصفته بأنه "استباقي" على إيران، فيما أكد مسؤول أميركي مشاركة القوات الجوية الأميركية في ضربات مشتركة تستهدف ما وصفه بتفكيك جهاز الأمن الإيراني، متوقعاً أن تكون العمليات واسعة النطاق.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في وسط طهران وتصاعد دخان كثيف قرب المجمع الحكومي في منطقة باستور، مع تقارير عن سقوط صواريخ في محيط مناطق حيوية، وانقطاع جزئي للاتصالات، وإغلاق المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر، من دون إعلان رسمي عن حجم الخسائر.