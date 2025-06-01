سوريا.. "اختفاء" سبعة علويين بظروف غامضة في دمشق

شفق نيوز/ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الأحد، باختفاء سبعة مواطنين ينتمون إلى الطائفة العلوية، أثناء عودتهم من العمل في أحد المطاعم الواقعة فوق مول قاسيون بمنطقة مساكن برزة في العاصمة دمشق.

ونقل المرصد، عن نشطاء، قولهم إنه "فُقد الاتصال بالمخطوفين قرابة الساعة الثالثة فجراً، عقب مغادرتهم المطعم على متن مركبة مخصصة لنقلهم يومياً إلى حي عش الورور في دمشق، قبل أن ينقطع الاتصال بهم بشكل مفاجئ قرب الحي ذاته، وسط ظروف غامضة".

وفي وقت لاحق من صباح اليوم، عُثر على المركبة التي كانت تقلهم متوقفة قرب مشفى الشرطة على الأوتوستراد الدولي، دون أي أثر للركاب السبعة، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن مصيرهم.