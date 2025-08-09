سوريا.. احتجاجات للمطالبة بالإفراج عن نزلاء سجن رومية

شفق نيوز- دمشق

أفادت مصادر محلية سورية، يوم السبت، باستمرار اعتصامات أهالي المعتقلين في معبر جوسية، للمطالبة بالإفراج الفوري عن ذويهم المحتجزين في سجن رومية المعروف بظروفه السيئة.

وقالت المصادر، لوكالة شفق نيوز، إن "المعتصمين عبروا عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الحالة الصحية للمعتقلين في السجن، وسط تقارير متزايدة عن الاكتظاظ الشديد، وسوء المعاملة، ونقص الرعاية الطبية، ما يزيد من معاناة الأسر ويهدد حياة العديد من المحتجزين".

ودعا المعتصمون الجهات الرسمية إلى "فتح تحقيقات فورية في ظروف الاحتجاز داخل سجن رومية، وتطبيق المعايير الإنسانية الدولية في التعامل مع السجناء".

وأكد المحتجون "تمسكهم بمواصلة المطالبة بأبنائهم، خاصة أن غالبية المعتقلين ينحدرون من منطقة القصير في حمص"، مشيرين إلى أن "مطالبهم مستمرة منذ فترة التحرير وحتى اليوم".

وأوضح الناشط الحقوقي فواز حسن لوكالة شفق نيوز، أن "التحدي الأكبر يكمن في غياب الشفافية وصعوبة وصول الجهات الحقوقية إلى المعتقلين لمتابعة أوضاعهم بشكل فعّال، إضافة إلى العقبات القانونية التي تعيق الإفراج عن كثير منهم، خاصة في ظل الوضع السياسي المعقد بين سوريا ولبنان".

وأصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش، عدة تقارير توثّق الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها السجناء السوريون في سجن رومية بلبنان.

وتتضمن هذه التقارير شهادات حية عن التعذيب، سوء المعاملة، الاكتظاظ الشديد، ونقص الرعاية الطبية، بالإضافة إلى غياب الرقابة المستقلة التي تزيد من معاناة المعتقلين.

وتطالب المنظمة السلطات اللبنانية والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوضع حد لهذه الانتهاكات وضمان احترام حقوق السجناء الإنسانية والقانونية.