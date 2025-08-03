سوريا.. احتجاجات في دمشق وسط تحذير لموظفي الأمم المتحدة

شفق نيوز- دمشق

شهدت العاصمة السورية دمشق، يوم الأحد، تجمعات سلمية خرجت في ساحة الأمويين ودوار يوسف العظمة، احتجاجاً على القرار الحكومي الأخير القاضي بمصادرة الدراجات النارية في عدد من الأحياء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أعداد المشاركين في التجمعات تتزايد تدريجياً وسط هتافات تطالب الحكومة بالتراجع عن القرار، فيما انتشرت قوى الأمن لتنظيم الحركة ومراقبة الوضع في الموقعين.

وبسبب هذه الاحتجاجات، قد تشهد المنطقة المحيطة ازدحاماً مرورياً أو قيوداً على الحركة، خاصة أنها تبعد حوالي 400 متر فقط عن أقرب مرفق للأمم المتحدة.

وحصلت وكالة شفق نيوز، على نسخة من تعميم داخلي من مكتب الأمم المتحدة في دمشق، دعا فيه موظفيه إلى تجنّب محيط ساحة الأمويين ودوار يوسف العظمة حتى إشعار آخر.

وجاء في التعميم أن "هناك احتمالاً بحدوث ازدحام مروري أو قيود على الحركة في المناطق القريبة من مواقع الاحتجاج، مؤكداً أن فرق الأمن والسلامة تراقب التطورات بشكل مستمر وستقدّم تحديثات عاجلة للموظفين عند الضرورة.

وقال أحد المحتجين المتواجدين في ساحة الأمويين للوكالة: "نزلنا اليوم لنطالب الحكومة بإلغاء القرار، لأنه مصدر رزقنا الوحيد، كثير من الشباب يعيشون من توصيل الطلبات أو النقل بالدراجات، إذا تمت مصادرتها بدون بدائل منطقية فكيف نعيش؟".

وأضاف: "نأمل يصل صوتنا ونعود إلى منازلنا من دون أي مشكلات.. تجمعنا سلمي ولا نريد غير حقوقنا بلقمة عيش كريمة".

ولم تُصدر الجهات الحكومية، حتى لحظة إعداد الخبر، أي بيان رسمي بشأن الاحتجاجات، فيما تواصل الأجهزة الأمنية مراقبة الوضع على الأرض وسط ترقب لما ستسفر عنه التحركات.