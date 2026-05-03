سوريا.. احتجاجات في القامشلي على غلاء المعيشة وارتفاع المحروقات

شفق نيوز– الحسكة

خرج سكان مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، يوم الأحد، في وقفة احتجاجية عبّروا خلالها عن استيائهم من تفاقم الأوضاع الاقتصادية، في ظل الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات والكهرباء، وانعكاس ذلك على مختلف جوانب الحياة اليومية.

وردد المحتجون، شعارات تطالب بوضع حد لارتفاع الأسعار وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، مشيرين إلى أن الأعباء المعيشية باتت تفوق قدرة معظم العائلات، خاصة مع ثبات الرواتب وتراجع القدرة الشرائية.

وقال المواطن خالد حسين، لوكالة شفق نيوز، إن "الزيادات الأخيرة في أسعار المازوت انعكست بشكل مباشر على أسعار النقل والمواد الغذائية، ما ضاعف من معاناة الأهالي"، لافتاً إلى أن "غالبية السكان لم يعودوا قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية".

من جانبها، أوضحت أمينة أحمد، وهي إحدى المشاركات في الاحتجاج، لوكالة شفق نيوز، أن "تردي الخدمات وارتفاع تكاليف الكهرباء عبر نظام الأمبيرات زاد من الضغوط على الأسر"، مؤكدة أن "الوضع الحالي يتطلب حلولاً وإجراءات سريعة، وليس وعوداً دون تنفيذ".

وأشار متظاهر آخر، إلى أن "غياب التنسيق بين الجهات القائمة على إدارة المنطقة والحكومة السورية أسهم في تعقيد المشهد الخدمي والاقتصادي"، داعياً إلى "إعادة تفعيل المؤسسات بما يسهل حياة المواطنين".

كما طالب المشاركون، بـ"اتخاذ خطوات عملية لدعم المواد الأساسية، وعلى رأسها المحروقات والخبز، وتحسين البنية التحتية، إضافة إلى مراجعة سلم الرواتب ورفع قيمتها بما يتناسب مع الواقع المعيشي".

وتأتي هذه التحركات عقب قرارات برفع أسعار المازوت بمختلف أنواعه، بما في ذلك الزراعي والصناعي ومازوت الأفران، الأمر الذي أدى إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار في الأسواق.

وسبق أن رفعت "الإدارة الذاتية" منتصف شهر نيسان/ أبريل الماضي سعر لتر المازوت الحر من نحو 50 سنتاً إلى 75 سنتاً أميركياً، ما تسبب بارتفاع أسعار أجور النقل والشحن والمواد الغذائية والبضائع، فضلاً عن زيادة أسعار أمبيرات الكهرباء بنسبة الضعف، إذ ارتفع سعر الأمبير الواحد (الحر) في القامشلي من 7 إلى 15 دولاراً أميركياً مقابل 9 ساعات تشغيل يومياً في الأسواق التجارية.