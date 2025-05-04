"سنستهدف المطارات".. الحوثي يعلن فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل

شفق نيوز/ أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيون)، مساء اليوم الأحد، فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل، داعية شركات الطيران العالمية إلى إلغاء رحلاتها إلى مطارات إسرائيل حفاظاً على سلامة طائراتها وعملائها.

وقال المتحدث باسم الحوثيين، العميد يحيي سريع، في بيان مصور: "رداً على التصعيد الإسرائيلي بقرار توسيع العمليات العدوانية على غزة، تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها (مطار اللد) المسمى إسرائيلياً مطار بن غوريون".

وأضاف سريع: "نهيب بكافة شركات الطيران العالمية أخذ ما ورد في هذا البيان بعين الاعتبار منذ ساعة إعلانه ونشره وإلغاء كافة رحلاتها إلى مطارات العدو المجرم حفاظاً على سلامة طائراتها وعملائها".

وشدد المتحدث على أن "اليمن لن يقبل باستمرار حالةِ الاستباحة التي يحاول العدو فرضها من خلال استهداف البلدان العربية كلبنان وسوريا، ويؤكد أن هذه الأمة لن تخشى المواجهة وسترفض الخضوعَ والخنوع".