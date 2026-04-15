"سنتكوم" تعلن شل حركة التجارة البحرية الإيرانية بالكامل

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الجيش الأميركي، يوم الأربعاء، أن الموانئ الإيرانية حوصرت بالكامل، وأن حركة التجارة عبر البحر من وإلى إيران توقفت تماما.

وقال قائد القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم) براد كوبر في بيان، إنه "تم تطبيق الحصار البحري على الموانئ الإيرانية بالكامل، مع احتفاظ القوات الأميركية بالتفوق البحري في الشرق الأوسط".

وأضاف البيان: "يقدر أن 90 بالمئة من الاقتصاد الإيراني يعتمد على التجارة الدولية عبر البحر، وفي أقل من 36 ساعة منذ تطبيق الحصار، أوقفت القوات الأميركية تماما حركة التجارة عبر البحر من وإلى إيران".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن، يوم الأحد، الحصار على موانئ إيران، بعد فشل جولة مفاوضات بين الطرفين في إسلام آباد، السبت.

يشار إلى أن القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم)، قد أعلنت في وقت سابق، أنها ستباشر تنفيذ حظر على حركة الملاحة البحرية من وإلى الموانئ الإيرانية، ابتداءً من 13 نيسان/ أبريل الجاري عند الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وذلك استناداً إلى إعلان صادر عن الرئيس الأميركي.