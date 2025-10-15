‏"سنتكوم" تدعو حماس لوقف استهداف المدنيين في غزة فوراً

شفق نيوز- الشرق الأوسط

دعت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، يوم الأربعاء، حركة حماس إلى وقف إطلاق النار على المدنيين فوراً، يأتي هذا بعد ورود تقارير عن اندلاع أعمال عنف بين الحركة وجماعات محلية في غزة، عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي جزئياً من القطاع.

وقال بيان لقائد القيادة المركزية الأميركية، الأدميرال براد كوبر: "نحث حماس بشدة على وقف العنف وإطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في غزة فوراً سواء في المناطق التي تسيطر عليها حماس من غزة أو تلك التي يحرسها الجيش الإسرائيلي خلف الخط الأصفر".

وأضاف البيان: "هذه فرصة تاريخية للسلام. على حماس اغتنامها بالتراجع التام، والالتزام الصارم بخطة الرئيس ترمب للسلام المكونة من 20 نقطة، ونزع سلاحها دون تأخير".

وتابع: "لقد نقلنا مخاوفنا إلى الوسطاء الذين وافقوا على العمل معنا لإرساء السلام وحماية المدنيين الأبرياء في غزة. ما زلنا متفائلين للغاية بشأن مستقبل السلام في المنطقة".

ووقعت اشتباكات عنيفة بين حماس وجماعات منافسة في عدة مناطق في غزة في الأيام الأخيرة، عقب الانسحاب الإسرائيلي من أجزاء من القطاع.

وانتشرت تقارير عن أعمال عنف، على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت قنوات تابعة لحماس مقطع فيديو يُظهر مجموعة من المقاتلين الملثمين، بعضهم يرتدي عصابات رأس خضراء تحمل شعار حماس، وهم يعدمون ثمانية أشخاص معصوبي الأعين في ساحة بمدينة غزة.

وأعلنت وزارة الداخلية في غزة، الأحد الماضي، العفو عن أعضاء العصابات الإجرامية "غير المتورطين في سفك الدماء أو القتل"، وقالت إن فترة العفو ستستمر حتى 19 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.