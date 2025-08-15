"سنتكوم": العراق استعاد 80% من المقيمين بالمخيمات السورية

شفق نيوز- واشنطن

كشفت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى "سنتكوم"، يوم الجمعة، عن إعادة 80% من العراقيين المقيمين في مخيمات السورية.

وذكرت القيادة، في تغريدة على حسابها في منصة "أكس"، ترجمتها وكالة شفق نيوز، أن "هناك وتيرة إعادة متسارعة تنتهجها الحكومة العراقية، حيث تمكنت من إعادة أكثر من 25 ألفاً من مواطنيها من المخيمات في سوريا".

وأكدت أن "العراق زاد من عدد مواطنيه الذين أُعيدوا من مخيمي الهول والروج في سوريا بنسبة 165% على أساس سنوي".

وأشارت إلى أن "هذا الالتزام بالإعادات السريعة مكّن من إعادة 80% من العراقيين المقيمين في مخيم الهول إلى بلادهم"، مبينة أن "هذه الإنجازات تبرز إسهامات العراق الحيوية في الشراكة مع القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) والتحالف الدولي لهزيمة داعش، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليميين".

وفي شهر تموز/ يوليو الماضي، استعاد العراق، وفقاً لمصدر أمني، أبلغ وكالة شفق نيوز، نحو 500 عائلة إلى مناطق سكناها الأصلية في محافظة صلاح الدين، وذلك بعد نقلهم من مخيم الهول شمال شرقي سوريا إلى مخيم الجدعة في الموصل لإعادة تأهيلهم.

وشهد العام 2025 عمليات إعادة متتابعة للعراقيين من المخيم إلى العراق، حيث غادرت دفعات متعددة، من بينها الدفعة الـ28 التي ضمت نحو 812 شخصاً (233 عائلة)، كما شملت أشهر دفعات في نيسان/ نيسان الماضي 241 عائلة (865 فرداً)، وفي حزيران/ يونيو الماضي دفعات أكبر بلغت 935 شخصاً، وبحلول منتصف العام، تم إعادة أكثر من 15 ألف عراقي، بينما لا يزال نحو 18 ألف شخص يخضعون لإجراءات أمنية وتأهيل قبلي في المخيم.