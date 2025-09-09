الجيش الإسرائيلي يعلن توجيه ضربة جوية في قطر: استهدفت قيادة حماس

شفق نيوز- الدوحة

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، توجيه ضربات جوية على قطر، استهدفت مقر قيادة حركة حماس، في العاصمة الدوحة.

وذكر بيان للجيش، أن "سلاح الجو هاجم بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس في الدوحة".

وأضاف أن "قادة حماس الذين تم استهدافهم قادوا انشطة الحركة على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب مجزرة السابع من اكتوبر وإدارة الحرب ضد إسرائيل".

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، تم قبل الغارة اتخاذ خطوات لتجنب إصابة المدنيين، شملت استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة والمعلومات الاستخبارية الإضافية.

وقبل ذلك، أفادت وكالة رويترز، بسماع دوي انفجارات عدة في العاصمة القطرية الدوحة، وسط تصاعد للدخان في سماء حي كتارا بالدوحة، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

من جانبه، أشار موقع أكسيوس الأمريكي، إلى أن إسرائيل استهدفت قيادة حماس بالدوحة خلال اجتماع لمناقشة المقترح الأميركي.

ونقل الموقع، عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن الانفجار في الدوحة هو عملية اغتيال استهدفت قياديين في حركة حماس.

كما نبهت جيروزاليم بوست، إلى أن "انفجارات الدوحة ناجمة عن عملية إسرائيلية ضد قادة حماس في قطر".