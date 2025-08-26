مقتل وإصابة عسكريين بطائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مواقعاً أمنياً في دمشق (تحديث)

شفق نيوز- دمشق

أفادت مراسلة وكالة شفق نيوز في سوريا، يوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجار قوي في العاصمة دمشق، لم تُعرف طبيعته.

وقالت مراسلتنا إن الانفجار سُمع من قبل الأهالي في العاصمة دمشق، إلا أنه لم تتبين طبيعته لغاية الآن.

وأشارت إلى أن دخاناً تصاعد في جبال منطقة المعضمية (محيط جبال الفرقة الرابعة سابقاً) بريف دمشق.

ولاحقاً أكدت مراسلتان أن الانفجار ناتج عن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت موقعاً أمنياً في محيط منطقة المعضمية بريف دمشق، ما أسفر عن مقتل عنصرين اثنين من وزارة الدفاع وإصابة آخرين.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت مصادر محلية سورية بمقتل عنصرين من الفرقة 44 التابعة للجيش السوري، أحدهما ضابط، وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة، بينهم اثنان في حالة حرجة، جراء انفجار مجهول وقع في محيط مدينة الكسوة بريف دمشق الجنوبي الغربي.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن الانفجار وقع في منطقة الدريج، وتزامن مع تحليق لطائرات مسيرة إسرائيلية في المنطقة، ما يثير تساؤلات حول علاقة هذا التحليق بالحادث.