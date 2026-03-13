سماع دوي انفجار في دبي وإسرائيل تقصف بلدات جنوبي لبنان

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، يوم الجمعة، بسماع دوي انفجار في مدينة دبي في الإمارات.

في حين أكدت وزارة الدفاع الإماراتية، أن "الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة، هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ الباليستية والمقاتلات للطائرات المسيّرة".

ولفتت وزارة الدفاع إلى أن "الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل حاليًّا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران".

وفي لبنان، شن الجيش الإسرائيلي غارات على بلدات باريش وميفدون وكفردونين وبلدة "معركة" في جنوب لبنان.

وكذلك كشف الجيس عن غارتين إسرائيليين، على مدينة النبطية وبلدة الغازية جنوبي لبنان

في حين أكدت وسائل إعلام أن حزب الله اللبناني، قصف بالصواريخ للمرة الثانية تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة المطلة.