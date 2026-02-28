سماع دوي انفجارات في طهران وإصابات بقصف إيراني لدبي

شفق نيوز- طهران/دبي

سُمع دوي انفجارات متتالية في العاصمة الإيرانية طهران، مساء السبت، في حين سجّلت منطقة نخلة جميرا في دبي بالإمارات إصابات إثر سقوط شظايا ناجمة عن اعتراض صواريخ إيرانية.

وقالت وكالة إيرنا الإيرانية في خبر أوردته، إن "دوي انفجارات سُمع في مناطق من طهران قبل دقائق قليلة، ويمكن رؤية دخان كثيف ناتج عن هذه الانفجارات في وسط المدينة".

وأوضحت الوكالة، أن "الملاحظات الأولية تشير إلى أن هذه الانفجارات وقعت في منطقتين من العاصمة".

وفي الإمارات، أظهرت صور متداولة نشوب حريق هائل وتصاعد دخان كثيف في نخلة جميرا بدبي، إثر سقوط شظايا صواريخ إيرانية اعترضتها الدفاعات الجوية الإماراتية.

ورجحت مصادر محلية وجود بعض الإصابات إثر سقوط الشظايا.