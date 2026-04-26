سلطان عُمان وعراقجي يبحثان جهود الوساطة وإنهاء نزاعات المنطقة

شفق نيوز- مسقط

بحث سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، يوم الأحد، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود الوساطة الرامية إلى إنهاء النزاعات،

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية، أن "السلطان هيثم استقبل عراقجي في العاصمة مسقط، حيث جرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة، إلى جانب مناقشة المساعي الدبلوماسية المبذولة لاحتواء الأزمات وتعزيز فرص التسوية السياسية".

وأضافت الوكالة، أن "السلطان العماني اطلع خلال اللقاء على وجهات نظر الجانب الإيراني حيال التطورات الراهنة"، مؤكداً أهمية "الدفع باتجاه حلول سياسية مستدامة من شأنها الحد من تداعيات الأزمات على شعوب المنطقة".

وشدد سلطان عمان على ضرورة "تغليب لغة الحوار والدبلوماسية في معالجة القضايا الإقليمية، بما يسهم في ترسيخ دعائم السلام وتعزيز الاستقرار".

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن "تقدير بلاده لمواقف سلطنة عُمان بقيادة السلطان هيثم بن طارق"، مشيداً بدورها "في دعم جهود الحوار وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، لا سيما في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة".