سلسلة غارات أمريكية تستهدف مواقع حوثية بالحديدة وصنعاء

شفق نيوز/ شنت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الأحد، سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع حوثية في اليمن.

وشملت الغارات جنوب العاصمة صنعاء، وميناء رأس عيسى وجزيرة كمران في الصليف بمحافظة الحديدة.

يذكر أنه منذ تفجر الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، عقب الهجوم الذي شنته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، نفذ الحوثيون المدعومون إيرانياً عشرات الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، معتبرين أنها تنقل بضائع إلى إسرائيل.

كذلك أعلنوا عدة مرات إطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

لكنهم أوقفوا هجماتهم هذه مع بدء سريان الهدنة في غزة يوم 19 كانون الثاني/ يناير 2025، ثم استأنفوها مع عودة إسرائيل إلى الحرب على القطاع الفلسطيني المدمر في 18 آذار/ مارس الماضي، وتوعدوا بتكثيفها طالما استمر القصف على غزة.

فيما شنت الولايات المتحدة منذ 15 آذار/ مارس الماضي، حملة غارات شبه يومية ضد مواقع الحوثيين في اليمن الذين قالوا إنهم ردوا عبر استهداف حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر مرات عدة.

وفي 29 نيسان/ أبريل الماضي، أعلن البنتاغون أن القوات الأمريكية ضربت أكثر من ألف هدف حوثي في اليمن منذ 15 آذار/ مارس الماضي.