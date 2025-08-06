سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف جنوب لبنان (فيديو)

شفق نيوز- بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الأربعاء، بشن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات استهدف محيط بلدتي زوطر ودير سريان جنوبي لبنان.

وأكدت "الوكالة الوطنية للإعلام" سقوط إصابات جراء غارات إسرائيلية استهدفت مرآباً للآليات والجرافات يقع في جوار منازل مأهولة في دير سريان.

وكان مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية أعلن في وقت سابق اليوم، أن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة تولين، قضاء مرجعيون جنوبي البلاد، أدت إلى سقوط شهيد وإصابة شخص آخر بجروح".

وتأتي هذه الاستهدافات ضمن سلسلة غارات وتوغل للجيش الإسرائيلي في لبنان رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل منذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.