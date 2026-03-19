سلسلة ضربات تستهدف كرمان وبوشهر الإيرانيتين

شفق نيوز- طهران

أفادت مصادر محلية إيرانية، مساء الخميس، بوقوع سلسلة انفجارات نتيجة لضربات على مواقع متفرقة في عدد من مدن البلاد.

حيث أفاد مسؤول محلي في محافظة كرمان الإيرانية، بوقوع انفجارات في مدينتي بردسير وبافت، مشيراً إلى عدم وجود خسائر بشرية.

في حين وقعت أربعة انفجارات جرّاء هجوم على موقع صاروخي في مدينة برازجان في بوشهر، جنوبي إيران.

بموازاة ذلك، أعلن الجيش الأميركي قصف مصنع "خرج" الإيراني للصواريخ في 11 آذار/مارس الجاري بذخائر دقيقة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية، إن "المصنع كان يستخدمه النظام الإيراني لتجميع صواريخ باليستية".