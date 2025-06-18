أسلحة نووية وصواريخ.. إسرائيل تحصي نتائج هجومها الأخير على إيران

شفق نيوز/ قال الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، إنه هاجم مواقع للأسلحة النووية ولإنتاج صواريخ مضادة للدروع كان يتم تحويلها إلى حزب الله في لبنان والعديد من الأهداف العسكرية الأخرى خلال الساعات الماضية داخل إيران.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، بحسب ما نقلته وسائل إعلامية، أنه "أكمل" موجة أخرى من الغارات على مواقع مشروع الأسلحة النووية للنظام الإيراني في طهران، ومواقع إنتاج صواريخ.

وتابع أنه تمت مهاجمة أكثر من 20 هدفاً عسكرياً، بما في ذلك مواقع لإنتاج الأسلحة، ومواقع لإنتاج أجهزة الطرد المركزي، وأخرى للبحث والتطوير.

ووفقاً للجيش الإسرائيلي، فإن "هذه المواقع تهدف إلى تمكين النظام الإيراني من توسيع نطاق ومعدل تخصيب اليورانيوم لصالح الأسلحة النووية".

إلى ذلك، قال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، إن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي هاجمت موقعا لإنتاج صواريخ مضادة للدروع تم إنتاجها في إيران ومن ثم نقلها إلى وكلائها عبر دول أجنبية، بهدف استخدامها في "أنشطة إرهابية ضد إسرائيل"، على حد قوله.

وأشار أدرعي، إلى أن "النظام الإيراني سلح على مدار سنوات (منظمات إرهابية) تحيط بإسرائيل، من بينها حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي والحوثي"، على حد قوله.