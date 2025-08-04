إسلام آباد تنفتح على دمشق لمواجهة التحديات "المشتركة"

شفق نيوز- دمشق

أجرى وفد من وزارة الداخلية السورية برئاسة معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية زياد العايش، بمرافقة عدد من مسؤولي جهاز الاستخبارات العامة، زيارة رسمية إلى باكستان، بهدف تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية والشرطية.

وبحسب بيان صدر عن الوزارة، تابعته وكالة شفق نيوز، ناقش الوفد سبل تطوير التنسيق المشترك في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إضافةً إلى تبادل المعلومات والخبرات التدريبية بين الجانبين.

وقال المحلل الأمني السوري مهند العبدالله لوكالة شفق نيوز، إن العلاقة الأمنية بين دمشق وإسلام آباد تعود إلى عقود مضت، إذ حرصت باكستان على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع سوريا حتى في فترات التوتر الإقليمي، خاصة في الملفات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخباراتية.

وأشار العبدالله إلى أن "باكستان ترى في التعاون مع سوريا فرصة لتعزيز حضورها الإقليمي، بينما تسعى دمشق إلى تنويع شركائها الأمنيين في ظل استمرار الضغوط الغربية".

وتعود العلاقات بين سوريا وباكستان إلى عقود مضت، حيث احتفظ البلدان بعلاقات دبلوماسية مستقرة رغم تقلبات المنطقة.