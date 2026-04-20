إسلام آباد تطلب من واشنطن وطهران تمديد هدنة وقف إطلاق النار

أفادت وسائل إعلام باكستانية، يوم الاثنين، بأن إسلام آباد طلبت من طهران وواشنطن تمديد هدنة وقف إطلاق النار.

وقالت وسائل الإعلام، إن "إسلام آباد طلبت من واشنطن وطهران تمديد الهدنة لأسبوعين إضافيين".

وأضافت أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد يعلن غدا تمديد وقف إطلاق النار".

وأفادت وسائل إعلام عالمية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بتكثيف الاتصالات والجهود الدبلوماسية لإعادة إحياء المسار التفاوضي بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، المقرر يوم غد، كاشفة عن تحذيرات الوسيط الباكستاني للرئيس دونالد ترمب من أن استمرار الحصار في مضيق هرمز.

وأفاد موقع "أكسيوس" مساء اليوم، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يناقش مع فريقه في البيت الأبيض، تجديد العملية العسكرية ضد إيران.