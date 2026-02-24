سقوط مروحية وتحطمها وسط إيران

شفق نيوز- طهران

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، يوم الثلاثاء، بتحطم مروحية في منطقة سوق الفاكهة والخضراوات بمدينة درتشه التابعة لمحافظة اصفهان وسط البلاد.

وتداول ناشطون مشاهد أولية تظهر تصاعد أعمدة الدخان من موقع الحادث، فيما هرعت فرق الإنقاذ والطوارئ إلى المنطقة للوقوف على حجم الأضرار.

وحتى هذه اللحظة، لم تصدر السلطات الإيرانية بيانا رسميا يفصل أسباب السقوط، سواء كان ناتجا عن عطل فني أو ظروف جوية، كما لم يتم الكشف عن هوية ركاب المروحية أو نوعها، وما إذا كانت تابعة للمؤسسة العسكرية أم لجهة مدنية.