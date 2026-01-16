سقوط مروحية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، عن سقوط مروحية عسكرية جنوبي الضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المروحية سقطت بالقرب من منطقة كيسان شرق مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، دون ذكر الأسباب وما إذا كان هناك ضحايا أو مصابين.

فيما أوضح الجيش الإسرائيلي أن المروحية انفصلت وتحطمت أثناء محاولة سحبها بعد تعطلها خلال الأسبوع في لواء عتصيون.

وأضاف أن قائد سلاح الجو أصدر تعليمات بتشكيل لجنة تحقيق في حادثة تحطم المروحية.