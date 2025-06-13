سقوط مخلفات صاروخين إيرانيين في سوريا

شفق نيوز/ أفادت وكالة "سانا" السورية، يوم الجمعة، بسقوط مخلفات صاروخين إيرانيين في سوريا خلال الهجمات المتبادلة بين طهران وتل أبيب.

وذكرت الوكالة في خبر مقتضب سقوط بقايا صاروخين إيرانيين في ريف محافظة درعا أثناء عبورهما الأجواء السورية باتجاه الأراضي الإسرائيلية دون وقوع أضرار مادية أو بشرية.

يشار إلى أن إسرائيل شنت هجمات جوية على إيران فجر اليوم الجمعة، استهدفت مواقع وشخصيات إيرانية أسفرت عن مقتل قيادات عسكرية وعلماء نوويين في عدة مدن منها العاصمة طهران.

وفي المقابل ردت إيران بشن هجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل.