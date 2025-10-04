سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية شرقي لبنان

شفق نيوز- بيروت

أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، يوم السبت، عن سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية في جرود الهرمل شرقي البلاد.

ووقعت الطائرة في "منطقة وادي فيسان، فيما توجّهت قوة من الجيش اللبناني إلى موقع الحادث"، وفقًا للوكالة.

وكانت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، أعلنت أمس الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي ألقى أول أمس الخميس، قنابل قرب عناصرها في جنوب البلاد، داعية إلى "الكف عن شن هجمات مماثلة".

بينما استهدفت غارة إسرائيلية، أول أمس الخميس، سيارة على طريق الجرمق - الخردلي، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة آخر بجروح، وفق حصيلة أولية.

وأكدت وزارة الصحة اللبنانية، الأربعاء الماضي، مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في غارة إسرائيلية على جنوبي لبنان.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح حزب الله ما أسماها جبهة إسناد لقطاع غزة.

وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، معللة ذلك بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر.