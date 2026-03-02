سقوط طائرات حربية أميركية في الكويت.. فيديو

شفق نيوز- الكويت

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، يوم الاثنين، سقوط عدد من الطائرات الحربية الأميركية، مؤكدة نجاة أطقمها بالكامل من الحادث.

وقالت الوزارة إنها تنسق مع القوات الأميركية بشأن ملابسات الحادث واتخاذ إجراءات فنية مشتركة ذات صلة، دون مزيد من التفاصيل.

في السياق، أفادت مصادر محلية بتحطم طائرة مقاتلة من طراز "إف-15 إيغل" تابعة لسلاح الجو الأميركي شمالي الكويت، بالقرب من الممر المائي عبد الله المحاذي للحدود مع العراق.

وذكرت مصادر محلية في الكويت أن "الطائرة سقطت في منطقة قليلة السكان قريبة من خور عبد الله، الذي يشكّل الحد الفاصل بين العراق والكويت".

وأشارت المعلومات إلى أن "الطيار تمكّن من النجاة بعد استخدام مقعد القذف، حيث هبط بسلام، فيما بادر عدد من السكان المحليين إلى تقديم المساعدة له".

وأفادت التقارير بأن قوات الأمن الكويتية احتجزت الطيار الأميركي ووضعته في صندوق سيارة.

هذا وأطلقت إيران موجة جديدة من الصواريخ والمسيّرات، الاثنين، على الدوحة والكويت ودبي وأبوظبي والبحرين.