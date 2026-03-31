سقوط شظايا صاروخ عنقودي وسط إسرائيل وأنباء عن إصابات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الثلاثاء، بسقوط شظايا صاروخ عنقودي أُطلق من إيران في بني براك وسط إسرائيل، وسط أنباء عن إصابات.

وذكرت قناة 12 العبرية، أن "شظايا صاروخ عنقودي سقطت في منطقة بني براك وسط إسرائيل، ما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان من الموقع".

من جانبه، أعلن الإسعاف الإسرائيلي تلقي "عدة نداءات استغاثة من المنطقة، وسط أنباء عن تسجيل إصابات جراء سقوط الشظايا"، ولم تتضح حتى الآن الحصيلة الدقيقة للأضرار أو الإصابات.

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة قد شنتا في 28 شباط/ فبراير الماضي هجوماً متواصلاً على إيران، ما أودى بحياة المئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وفي 2 آذار/ مارس الجاري اتسعت رقعة الحرب إقليمياً لتشمل لبنان عقب دخول حزب الله فيها.

وردت إيران على الهجوم الأميركي–الإسرائيلي، ما أسفر عن تداعيات واسعة في دول المنطقة، شملت كلاً من العراق وإسرائيل والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية.