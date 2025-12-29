سقوط جرحى من الشرطة باشتباكات مع عناصر من داعش في تركيا

شفق نيوز - انقرة

أُصيب سبعة عناصر من قوات الشرطة، صباح اليوم الأثنين، إثر اشتباكات مع مسلحين يُشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش في منطقة يالوفا شمال غربي تركيا.

وذكرت وسائل إعلام تركية رسمية، أن الشرطة في يالوفا أطلقت عملية استهدفت منزلا يعتقد أنه كان فيه عناصر من التنظيم المتشدد بالقرب من بلدة يالوفا.

هذا ولم تخض وسائل الإعلام والتقارير الواردة بمزيد من التفاصيل حول الحادثة.

يأتي هذا بالتزامن مع إعلان السلطات التركية، يوم الخميس الماضي، اعتقال 115 شخصاً يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش، كانوا يخططون لتنفيذ هجمات خلال احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة في مدينة إسطنبول.