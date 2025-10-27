إسقاط طائرة اسرائيلية فوق لبنان يشعل صداماً مع "يونيفيل"

شفق نيوز- الشرق الأوسط

اتهم الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين، قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، بإسقاط طائرة عسكرية إسرائيلية مسيرة، يوم أمس، اثناء مهمة مراقبة روتينية في منطقة كفر كلا جنوبي لبنان، على حد قوله.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "الطائرة لم تشكل تهديدًا على مراقبي يونيفيل، الذين أطلقوا النار وأسقطوها".

وكانت "يونيفيل"، أوضحت أن "الطائرة المسيرة حلّقت فوق دوريتها بطريقة عدوانية، وأن قوات حفظ السلام اتخذت الإجراءات الدفاعية اللازمة لتحييدها".

وتُشكّل هذه الأفعال التي قام بها الجيش الإسرائيلي انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 وسيادة لبنان، وتُظهر استخفافاً بسلامة وأمن جنود حفظ السلام الذين يُنفّذون المهام التي كلفهم بها مجلس الأمن في جنوب لبنان، وفق بيان يونيفيل.