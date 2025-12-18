سفن ورجال أعمال.. عقوبات أميركية على أسطول النفط الإيراني "الخفي"

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس، عن فرض عقوبات على أسطول لتصدير النفطي الإيراني بشكل "خفي"، فيما كشفت أسماء رجل أعمال متورطين في هذا الملف.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الولايات المتحدة تتخذ اليوم إجراءات لوقف تدفق عائدات النظام الإيراني التي تُستخدم لدعم الإرهاب والأنشطة غير المشروعة الأخرى".

وأضافت "تفرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 29 سفينة تابعة للأسطول السري، متورطة في نقل النفط الإيراني ومشتقاته سرًا بقيمة مئات الملايين من الدولارات، ومن بين الكيانات الخاضعة للعقوبات شبكة من الشركات والسفن التي يديرها حاتم السعيد فريد إبراهيم صقر، رجل الأعمال المصري، بالإضافة إلى عدة شركات ناشطة في دول من بينها الإمارات العربية المتحدة والهند وجزر مارشال وبنما. يُقيّد هذا الإجراء قدرة إيران على تصدير النفط ومشتقاته عبر آليات ملتوية ومُخادعة".

وبينت "ستواصل الولايات المتحدة اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ المذكرة الرئاسية الثانية للأمن القومي، التي تُوجّه بممارسة أقصى قدر من الضغط على النظام الإيراني لحرمانه من العائدات التي تموّل أنشطته المُزعزعة للاستقرار. ولن نتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لدينا لمواجهة من يُسهّلون تجارة النفط غير المشروعة لإيران".

وأكدت أن "هذا الإجراء يأتي تنفيذاً للأمر التنفيذي رقم 13902، الذي يستهدف قطاعي النفط والبتروكيماويات في إيران، ويُعدّ استمراراً لحملة العقوبات الصارمة الرامية إلى تقييد مبيعات النفط الإيراني، دعماً للخطة الاستراتيجية الوطنية الثانية للأمن القومي التي أصدرها الرئيس في 4 فبراير/شباط 2025. لمزيد من المعلومات حول هذا الإجراء، يُرجى الاطلاع على البيان الصحفي الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية".