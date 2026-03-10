سفراء دول "الناتو" يعتزمون بحث أزمة الشرق الأوسط مع دول الخليج

شفق نيوز- بروكسل

يعتزم سفراء 32 دولة من أعضاء حلف شمال ‌الأطلسي "ناتو"، ‌الاجتماع مع ممثلي دول خليجية ‌الأسبوع ‌المقبل ⁠لبحث الحرب مع إيران والتوتر في ⁠الشرق ‌الأوسط.

وقال دبلوماسيين أوروبيين في تصريحات صحفية، إن "من المتوقع ⁠أن يعقد ⁠السفراء محادثات مع نظرائهم من البحرين والكويت وقطر والإمارات".

وكان حلف شمال الأطلسي، قد أكد في وقت سابق دعمه للهجوم العسكري على إيران، حسبما قال أمينه العام مارك روته لموقع إخباري أميركي.

وأكد روته أن هناك "دعماً واسعاً" بين أعضاء الحلف لحملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي تستهدف القدرات النووية والصاروخية الإيرانية، حتى مع توجيه بعض القادة الأوروبيين انتقادات علنية للعملية.

كما أشار أمين عام الحلف، إلى أن قوات الناتو لا تزال على أهبة الاستعداد للدفاع عن أراضي دوله الأعضاء، مع تصاعد التوترات في المنطقة.

وقال: "ما نقوم به حالياً في الناتو هو ضمان حماية كل شبر من أراضي دوله بشكل شامل".