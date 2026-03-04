سريلانكا تنتشل 87 جثة بحار إيراني بعد غرق فرقاطتهم بغارة أميركية

شفق نيوز- كولمبو

أعلنت البحرية السريلانكية، يوم الأربعاء، انتشال 87 جثة تعود لبحارة كانوا على متن فرقاطة إيرانية غرقت قبالة ساحل الجزيرة الجنوبي بعد استهدافها من قبل القوات الأميركية.

وقال المتحدث باسم البحرية السريلانكية بوديكا سامباث: "عثرنا على عدد من الجثث في المنطقة حيث غرقت السفينة"، مشيراً إلى أن "البحث متواصل عن آخرين".

بدوره، أفاد وزير الخارجية السريلانكي فيجيتا هيراث البرلمان، بأن 180 شخصاً كانوا على متن الفرقاطة "إيريس دينا" التي غرقت بعدما وجّهت نداء استغاثة.

بينما قال نائب وزير الخارجية ‌السريلانكي، ⁠إن أكثر من 80 شخصاً ⁠على الأقل ⁠لقوا ‌حتفهم في ‌هجوم غواصة ‌أميركية ‌على سفينة ‌حربية إيرانية في المحيط ⁠الهندي.

في غضون ذلك، أوضحت مصادر في البحرية ووزارة الدفاع السريلانكية لرويترز، أن "شخصاً لقي حتفه وأصيب 78 آخرون وبقي 101 في عداد المفقودين بعد أن هاجمت غواصة سفينة إيرانية قبالة سواحل سريلانكا".

في حين، قال ثلاثة مسؤولين أميركيين، لرويترز، إن الجيش الأميركي شن غارة استهدفت سفينة حربية إيرانية قبالة سواحل سريلانكا ما دفع البحرية السريلانكية إلى إنقاذ عشرات البحارة الإيرانيين.

وتعد الضربات الأميركية على البحرية الإيرانية جزءاً أساسياً من الحرب ضد إيران، التي شنتها الولايات المتحدة السبت الماضي.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأميركي، يوم أمس الثلاثاء، إنها أغرقت بالفعل 17 سفينة حربية إيرانية وإنها في طريقها لتدمير البحرية الإيرانية بأكملها.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من شباط/ فبراير الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضراراً كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.

وقامت إيران برد على الهجوم الأميركي - الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثر واسع على 8 دول في المنطقة.