إسرائيل: 60% من أنفاق غزة ما زالت قائمة رغم الحرب

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أقرت إسرائيل، يوم السبت، بأن الأنفاق المدمرة في قطاع غزة بعد عامين من الحرب التي اندلعت في 2023 لا تزيد على 40 بالمئة من الحجم الكلي لهذه الأنفاق.

ووفق ما ذكر موقع "القناة 12" الإسرائيلية، فقد أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أمام نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، أن "أكثر من 60 بالمئة من أنفاق قطاع غزة لم تدمر خلال الحرب.

وبحسب الموقع، فخلال المحادثة بين وزير الدفاع كاتس ونائب الرئيس فانس، قال وزير الدفاع إن "تدمير الأنفاق هو المهمة المشتركة الأهم في نزع سلاح غزة وفقا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ويجب الاستعداد لتنفيذها".

وأضاف: "علينا استعادة جميع الجثث والأسرى وتدمير كل الأنفاق ونزع سلاح حماس والتأكد من أنها لن تكون جهة حاكمة في غزة".

وبحسب موقع القناة، فإن "الأنفاق المتبقية تقع على جانبي الخط الأصفر، أي في المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي حاليا، ومن إحدى تلك الأنفاق خرج المسلحون الذين قتلوا الأسبوع الماضي جنديين من الجيش الإسرائيلي خلال عملية في منطقة رفح".

وأشار إلى أن "الانفجارات التي تسمع في الأيام الأخيرة في محيط غزة تعود إلى حقيقة أن الجيش الإسرائيلي، حتى أثناء وقف إطلاق النار ووفقا للاتفاق، يواصل تدمير تلك الأنفاق".