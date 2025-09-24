إسرائيل.. 20 إصابة بمسيرة حوثية على إيلات (فيديو)

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلنت خدمة إسعاف الطوارئ الإسرائيلية "نجمة داوود الحمراء"، مساء اليوم الأربعاء، إصابة 20 شخصاً على الأقل، بينهم حالات خطيرة، جراء هجوم بطائرة مسيرة انطلقت من اليمن على مدينة إيلات الساحلية.

بدوره، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تسلل طائرة مسيرة قادمة من اليمن إلى إيلات.

وقال إن المسيرة انفجرت أثناء محاولة اعتراضها، بينما توجهت فرق الإنقاذ إلى موقع سقوطها، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأفادت "نجمة داود الحمراء" أن المسيرة أصابت مركزاً سياحياً "فندق".

وهذه هي المرة الثانية خلال أسبوع، التي تتعرض فيها مراكز سياحية في إيلات لهجوم عبر طائرة مسيرة.

ففي 19 أيلول/ سبتمبر الجاري، كشف الإعلام العبري عن مهاجمة طائرة مسيّرة حوثية فندقاً في مدينة "إيلات" الساحلية جنوبي إسرائيل، محققة إصابة مباشرة.

