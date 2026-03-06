إسرائيل: هاجمنا رئيس وحدة جمع التبرعات التابعة لحماس في لبنان

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، مهاجمة مكتب عصام حشان رئيس وحدة جمع التبرعات التابعة لحماس في لبنان.

وشن الطيران الإسرائيلي، في وقت سابق من مساء اليوم، غارات عنيفة على مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت، ووفقاً للأنباء الأولية فقد تسببت الغارات في مقتل شخص على الأقل وإصابة آخرين.

وذكرت المصادر أن الغارات أسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة عدد آخر بجروح، فيما لا تزال فرق الإسعاف والدفاع المدني تعمل في مواقع الاستهداف.

وشملت الضربات الجوية منطقة الجاموس ومنطقة بئر العبد في الضاحية الجنوبية، وهي مناطق تعد من أبرز معاقل حزب الله في العاصمة اللبنانية.

كما أفادت التقارير بأن الطيران الإسرائيلي نفذ غارات إضافية على بلدات جنوب لبنان، بينها خربة سلم والقوزح، إلى جانب غارتين على بلدة حانين.

وتأتي هذه الضربات في ظل تصاعد المواجهات العسكرية على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة، مع تبادل القصف بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، ما يثير مخاوف من اتساع رقعة التصعيد في المنطقة.