إسرائيل: نواصل القتال في لبنان ولن نتردد بالتصعيد ضد إيران

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، يوم الجمعة، استمرار العمليات العسكرية في لبنان، مشدداً على السعي لإزالة ما وصفه بـ"التهديد المباشر" على الشمال.

وقال زامير، في تصريحات صحفية، إن "الجيش مستمر بالقتال في لبنان بهدف إنهاء التهديدات الأمنية"، مضيفاً أن "حزب اللهبات معزولاً داخلياً واستراتيجياً، وكذلك عن مموليه ومزوديه بالسلاح".

وأضاف أن "لبنان يعد جبهة القتال الرئيسية بالنسبة لإسرائيل، والجيش مستمر في تعميق عملياته العسكرية هناك".

وفي ما يتعلق بإيران، أشار زامير، إلى أن "إسرائيل قادرة على العودة إلى الحرب ضد إيران في أي لحظة وبقوة أكبر"، معتبراً أن "إيران أصبحت أضعف مما كانت عليه في السابق".

يأتي ذلك في وقت يواصل حزب الله اللبناني، مهاجمة مواقع في الجليل، ومستوطنات إسرائيلية شمال تل أبيب، بالصواريخ والطائرات المسيرة، يقول إنها "ردا على خرق العدو لاتفاق وقف إطلاق النار".