إسرائيل لواشطن: عاودا الضربات على الحوثيين

شفق نيوز- الشرق الاوسط

طالبت إسرائيل، يوم الجمعة، الولايات المتحدة باستئناف ضرباتها على الحوثيين في اليمن.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في خبر اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن إسرائيل بررت طلبها بـ"تزايد إطلاق الصواريخ من اليمن باتجاهها، وتصاعد هجمات الجماعة العنيفة على السفن في البحر الأحمر".

ويذكر أن الحوثيين نفذوا مطلع الأسبوع هجمات أسفرت عن إغراق سفينتين في البحر الأحمر وخطف عدد من البحارة، إضافة إلى مقتل 60 أشخاص خلال الهجوم على سفينة "إيترنتي سي".