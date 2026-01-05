إسرائيل: لن نسمح لواشنطن ببيع مقاتلات "إف-35" لتركيا

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، شارين هاسكل، يوم الاثنين، أن إسرائيل لن تسمح للولايات المتحدة ببيع طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" إلى تركيا، والتي صُنعت باستخدام تكنولوجيا إسرائيلية.

وقال هاسكل لصحيفة "كاثيميريني": "لدينا مخاوف بشأن البيع المحتمل"، مبينا أن "جزء كبير من التكنولوجيا المستخدمة في هذه الطائرات طُوّر في إسرائيل ومن الواضح أننا لن نشاركها معهم".

كما نقلت الصحيفة عن السلطات الإسرائيلية مخاوفها بشأن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حول صفقة محتملة مع تركيا.

وكتبت "كاثيميريني": "أوضح هاسكل أن إسرائيل قلقة من تصريحات ترمب بأنه يدرس بجدية بالغة اتفاقية لبيع طائرات مقاتلة من طراز (إف-35) إلى تركيا"، مضيفا أن "التكنولوجيا الإسرائيلية لن تكون جزءًا من مثل هذه الاتفاقية، حتى لو تسلمت تركيا هذه الطائرات".

وكان ترمب قد صرّح سابقًا بأن الولايات المتحدة تدرس بيع طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" إلى تركيا، لكنه أعرب عن ثقته بأن أنقرة لن تستخدم هذه الطائرات ضد إسرائيل تحت أي ظرف من الظروف.