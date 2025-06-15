إسرائيل: لسنا قادرين على التصدي للصواريخ الإيرانية والحل بمهاجمتهم

‎شفق نيوز/ أقرت إسرائيل، يوم الأحد، بإنها لا تمتلك القدرة على اعتراض كل الصواريخ الإيرانية، لافتة إلى أن الحل هو في مهاجمة إيران.

‎وأوضحت حكومة بنيامين نتنياهو: "لا يوجد لدينا صاروخ اعتراض مقابل كل صاروخ بالستي إيراني، الهجوم هو الدفاع"، مضيفا: "هناك تكلفة اقتصادية لاعتراض الصواريخ وأفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم".

‎وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت، صباح اليوم، ارتفاع حصيلة الهجوم الصاروخي الإيراني ليل السبت على إسرائيل إلى 13 قتيلا، بعد انتشال جثث إضافية من تحت أنقاض مبنى في وسط البلاد.