إسرائيل: لسنا قادرين على التصدي للصواريخ الإيرانية والحل بمهاجمتهم
2025-06-15T08:39:30+00:00
شفق نيوز/ أقرت إسرائيل، يوم الأحد، بإنها لا تمتلك القدرة على اعتراض كل الصواريخ الإيرانية، لافتة إلى أن الحل هو في مهاجمة إيران.
وأوضحت حكومة بنيامين نتنياهو: "لا يوجد لدينا صاروخ اعتراض مقابل كل صاروخ بالستي إيراني، الهجوم هو الدفاع"، مضيفا: "هناك تكلفة اقتصادية لاعتراض الصواريخ وأفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم".
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت، صباح اليوم، ارتفاع حصيلة الهجوم الصاروخي الإيراني ليل السبت على إسرائيل إلى 13 قتيلا، بعد انتشال جثث إضافية من تحت أنقاض مبنى في وسط البلاد.