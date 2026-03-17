إسرائيل: لا يمكن للشعب الإيراني أن يتحرر من دون مساعدة خارجية

فق نيوز - القدس

استبعد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الثلاثاء، قدرة الشعب الإيراني على إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية بمعزل عن "مساعدة خارجية"، مؤكداً أن الضربات المستمرة منذ ثلاثة أسابيع أضعفت قدرات طهران العسكرية.

واتهم ساعر، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإستوني مارغوس تساكنا في تل أبيب، النظام الإيراني بكونه "المحرك الأساس لعدم الاستقرار في المنطقة"، مشيراً إلى أنه "يُصدّر التطرف وسفك الدماء". وكشف عن تنسيق وثيق مع الولايات المتحدة لتدمير البرنامج النووي الإيراني، واصفاً إياه بالخطر الذي كان النظام يسعى "لتحصينه تحت الأرض".

وحول أزمة مضيق هرمز التي تسببت بشلل التجارة العالمية، اعتبر ساعر أن ما يجري هو "تقويض متعمد لحرية الملاحة"، مبيناً أن النظام الإيراني يمارس "مروراً انتقائياً" يسمح فقط للسفن الروسية والصينية بالعبور، بينما يعطل الشحن الدولي. وحذر من أن هذا السلوك يشجع أطرافاً أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة لزعزعة التجارة الحرة في مناطق أخرى من العالم.

واختتم ساعر تصريحاته بالتأكيد على أن "النظام العنيف في إيران اليوم ليس كما كان عليه قبل ثلاثة أسابيع"، في إشارة إلى نتائج العمليات العسكرية التي بدأت في 28 شباط، مشدداً على استمرار الضربات العسكرية لإضعاف قدرات طهران بشكل نهائي.