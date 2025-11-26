إسرائيل: لا مؤشرات على تخلي حزب الله عن سلاحه ولا بديل سوى القوة

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم الأربعاء، عدم وجود مؤشرات على نزع سلاح حزب الله، لافتا إلى أنه لا خيار أمام إسرائيل سوى القوة.

وقال كاتس خلال جلسة مغلقة للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، نقلت القناة الإسرائيلية السابعة مقتطفات منها، إن "نزع سلاح حزب الله قبل نهاية العام أمر غير قابل للتحقق"، محذراً من أن "إسرائيل ستلجأ إلى القوة في لبنان إذا لم ينفذ هذا التعهد الذي قال إن واشنطن ألزمت به الحزب".

وأضاف: "لا أعتقد أن حزب الله سيتخلى طوعا عن سلاحه (…) وإذا لم يحدث ذلك، فلن يكون هناك مفر من استخدام القوة مرة أخرى في لبنان".

وأشار كاتس إلى أن "الإدارة الأميركية حددت نهاية العام موعدا لنزع سلاح الحزب، قائلا إنه "لا يرى أي مؤشرات عملية" على إمكانية تحقيق ذلك على الأرض.

يأتي ذلك بعد أيام من اغتيال إسرائيل القيادي البارز في حزب الله هيثم الطبطبائي في الضاحية الجنوبية لبيروت، في عملية قالت تل أبيب إنها جزء من جهودها "لمنع الحزب من إعادة بناء قدراته".