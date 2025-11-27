إسرائيل: لا مفاوضات سلام مع دمشق

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يوم الخميس، بأن بلاده ليست على طريق السلام مع سوريا.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "يسرائيل كاتس قد صرح في جلسة سرية بأن إسرائيل ليست على طريق السلام مع سوريا".

وزعم كاتس في نقاش أمني مغلق، أن "هناك قوى في سوريا تدرس غزو مستوطنات الجولان"، مضيفاً أن "إسرائيل تضع ضمن اعتبارات الدفاع عن حدودها سيناريو الهجوم على شمالها".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الاثنين الماضي، عن انطلاق مناورة "ماغن عوز" لهيئة الأركان العامة في ساعات الصباح الباكر، والتي استمرت على مدار يومين، بهدف دراسة وتحسين جاهزية الجيش للتعامل مع سيناريوهات مختلفة عبر التدريب على القيادة.

وأوضح الجيش أن "التمرين، تحت إشراف رئيس الأركان الإسرائيلي، اللواء إيال زامير، انطلق بشكل مفاجئ لاختبار جاهزية الفرقة 210 للتعامل مع أحداث مفاجئة.

وأشار الجيش في بيان له، إلى أن المناورة "تشمل تدريبا على تقييم الوضع، واتخاذ القرار على جميع المستويات، وتفعيل حالات التأهب، وإدارة القوات في مسرح العمليات".

وأضاف الجيش أن "التمرين سيتضمن حركة نشطة للقوات في منطقة مرتفعات الجولان وغورها، ودوي انفجارات في المنطقة، بالإضافة إلى حركة الطائرات والوسائل الجوية الإضافية"، مؤكدا "عدم وجود أي تهديد أمني".

وأكد أن تمرين "ماغن عوز" يجرى ضمن جدول تمارين مديرية العمليات، ويهدف إلى تطبيق وتنفيذ الخطط العملياتية للجيش الإسرائيلي، موضحا أن المناورة جزء من خطة التدريب السنوية لعام 2025، وكانت محددة مسبقا ضمن جدول تمارين الجيش.

وتجري سوريا، منذ أشهر، مفاوضات مع إسرائيل بوساطة أمريكية للتوصل إلى اتفاق أمني قد يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي استولت عليها في الآونة الأخيرة، إلا أن المفاوضات تعثرت بعد رفض دمشق السماح لإسرائيل بفتح "ممر إنساني" إلى محافظة السويداء، معتبرة ذلك انتهاكاً للسيادة.