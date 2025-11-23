إسرائيل.. إقالة قادة عسكريين لفشلهم في "7 أكتوبر"

شفق نيوز- الشرق الأوسط

قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، يوم الأحد، إقالة عدد من القادة العسكريين الحاليين والسابقين، وذلك لفشلهم في التعامل مع هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2023 الذي شنته حركة حماس.

وعقب التحقيق في الهجوم، أقر رئيس الأركان الإسرائيلي، مسؤوليات فردية على قادة قطاعات عسكرية في الجيش الإسرائيلي، من بينها سلاح الجو وقسم العمليات وقسم البحرية.

وشملت القرارات إقالة قائد شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي عند اندلاع الهجوم، اللواء احتياط عوديد بسيوك، من خدمة الاحتياط، بعد أن أنهى قيادته لشعبة العمليات الصيف الماضي.

كما قرر إعفاء رئيس الاستخبارات العسكرية السابق اللواء احتياط أهارون حاليفا، وقائد القيادة الجنوبية السابق اللواء يارون فينكلمان من الخدمة الاحتياطية.

وقرر زامير كذلك، إعفاء القائد السابق للكتيبة 8200 العميد احتياط يوسي شاريئيل، وقائد فرقة غزة السابق العميد آفي روزنفيلد، والمقدم السابق في القيادة الجنوبية أرييل ليبوفسكي، من الخدمة الاحتياطية.

وعلى خلفية فشل القوات الجوية في حماية سماء منطقة الهجوم من خطر الطائرات المسيرة التي استخدمتها حماس لضرب منظومات دفاع جوي ومنظومات رصد واستطلاع، قرر زامير توجيه "إنذار" لقائد القوات الجوية اللواء تومر بار.

وقرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، توجيه "إنذار" لقائد البحرية اللواء ديفيد سار سلامة.

كما قرر زامير توجيه "إنذار" لرئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الحالي اللواء شلومي بيندر، الذي كان رئيس شعبة العمليات خلال وقت الهجوم، وبناء على طلبه بعد انتهاء ولايته كرئيس لشعبة الاستخبارات العسكرية، سوف يتقاعد من الجيش الإسرائيلي.