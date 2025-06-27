إسرائيل عن حصيلة حربها مع إيران: اغتيال 11 عالماً وتحييد القدرات النووية

شفق نيوز – الشرق الأوسط

كشفت إسرائيل، يوم الجمعة، عن تمكنها من اغتيال 11 عالماً نووياً إيرانياً خلال الحرب مع إيران، مشيرة إلى إلحاق اضرار كبيرة في البرنامج النووي.

واستعرض الجيش الإسرائيلي، نتائج حرب الأيام الـ12 التي شنتها تل أبيب على إيران بشكل، مؤكداً أن العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران استهدفت 4 أهداف مركزية هي "المواقع المرتبطة بالبرنامج النووي، وقدرة إنتاج الصواريخ، والمنصات الصاروخية، وصواريخ أرض - جو".

وأشار البيان، إلى أن "العمليات أسفرت عن اغتيال كبار قادة النظام الأمنيين والعسكريين، وخلق تفوق جوي في إيران، فضلاً عن القضاء على 11 عالماً نووياً بارزاً مرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني".

كما اوضح الجيش، أن "المنشآت النووية الثلاث المركزية التابعة للنظام الإيراني تعرضت للهجوم ولحقت بها أضرار جسيمة"، مشيراً إلى "تدمير آلاف أجهزة الطرد المركزي، ومراكز بحث وتطوير مرتبطة بالبرنامج النووي، وتدمير بنى تحتية فريدة للبرنامج النووي".

هذا وكشف معهد "لازار" للدراسات، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن قرابة نصف الإسرائيليين يعتقدون أن بلادهم لم تحقق نصراً على إيران في حرب الـ12 يوماً التي انتهت الأسبوع الماضي.