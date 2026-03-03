إسرائيل: عملياتنا ستتواصل ضد إيران لمنعها من انتاج السلاح النووي والصواريخ

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم الثلاثاء، مواصلة الهجمات على الأهداف الإيرانية، لمنع ما وصفه "إنتاج سلاح نووي من قبل طهران".

وقال كاتس في تصريحات صحفية تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "سلاح الجو الإسرائيلي، يشن هجمات مكثفة على أهداف للنظام الإيراني في طهران".

ولفت وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أن "عملية زئير الأسد ستتواصل بالقوة المطلوبة لمنع إيران من إنتاج سلاح نووي وصواريخ"، مبينا أنه "قطعنا رأس الأخطبوط الإيراني ونعمل على تحطيم أذرعه".

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، حرباً منذ أيام على إيران، حيث شنت هجمات بالصواريخ على مقار حكومية في طهران، اغتالت خلالها المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض أفراد أسرته وعدد كبير من القادة الإيرانيين، في حين جاء رد الفعل الإيراني بتوجيه ضربات لإسرائيل وعدد من دول الخليج بالإضافة إلى المصالح الأميركية في العراق وإقليم كوردستان.