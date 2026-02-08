إسرائيل: صواريخ إيران الباليستية خطر يتجاوز حدود المنطقة

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، يوم الأحد، أن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني يشكل تهديداً لا يقتصر على إسرائيل أو منطقة الشرق الأوسط، بل يمتد ليطال دولاً خارج الإقليم، محذراً من تداعيات ما وصفه بتصاعد القدرات العسكرية لطهران على الأمن الدولي.

وقال ساعر، خلال لقائه بوزير خارجية باراغواي روبن راميريز ليكو، في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية، إنه "من الضروري نزع سلاح حركة حماس الفلسطينية، وتجريد غزة من السلاح كـ"شرط أساسي للأمن الإقليمي"، على حد قوله.

وأعرب ساعر عن "دعمه لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخاصة بقطاع غزة"، مؤكدًا أنها "تهدف إلى أمن واستقرار المنطقة ومستقبل أفضل لسكان غزة"، فيما شدد أن "جوهر الخطة لا مجال للمساومة عليه".

كما أشاد الوزير الاسرائيلي بقرار رئيس باراغواي تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"، محذرًا من أن "محاولة طهران الحصول على أسلحة نووية، تشكل خطرًا واضحًا على السلام العالمي".

وأشار ساعر في الوقت ذاته إلى أن "الصواريخ البالستية بعيدة المدى، التي يسعى النظام الإيراني إلى إنتاجها لا تهدد إسرائيل فحسب، بل تهدد أيضًا الدول الأوروبية"، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

من جهته، شدد وزير خارجية باراغواي على "دعم بلاده الكامل لإسرائيل"، مؤكدًا حقها في "الدفاع عن نفسها ووجودها"، وأشار إلى أن "قرار فتح سفارة باراغواي في القدس، يعكس سياسة خارجية واضحة ومتسقة".

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس السبت، أنه من المتوقع أن يلتقي بنيامين نتنياهو، بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، في واشنطن يوم الأربعاء الموافق 11 شباط/ فبراير الجاري لبحث الملف الإيراني.

وقال المكتب في بيان له: "سيلتقي نتنياهو بترمب يوم الأربعاء المقبل في واشنطن، لبحث المفاوضات مع إيران".

وأضاف أن "نتنياهو يعتقد أن أي مفاوضات مع إيران، يجب أن تتضمن فرض قيود على برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية، ووقف دعم القوات الموالية لإيران في المنطقة".