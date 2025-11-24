إسرائيل.. إصابات بعملية دهس في النقب

شفق نيوز– الشرق الأوسط

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، يوم الاثنين، بوقوع إصابات إثر عملية دهس من مركبة خلال مطاردتها من قبل الشرطة الإسرائيلية في بلدة تل السبع بمنطقة النقب.

وشهدت إسرائيل العديد من حوادث الدهس، حيث أصيب إسرائيليان اثنان في حادث دهس بسيارة على طريق الحضر بالقرب من مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، الشهر الماضي.

كما شهدت منطقة جبل الخليل جنوبي الضفة الغربية في السابع من شهر أيار/مايو الماضي، إصابة جندي إسرائيلي في عملية دهس في جبل الخليل جنوبي الضفة الغربية، حيث أفادت هيئة البث الإسرائيلية بوقوع عملية دهس في الضفة الغربية لجندي إسرائيلي في مدينة الخليل، مؤكدة أنه تم تحييد منفذها.