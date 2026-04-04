إسرائيل: حزب الله قادر على تنفيذ 200 عملية يوميا لمدة 5 أشهر

شفق نيوز- الشرق الأوسط

نقلت القناة 12 الإسرائيلية، ليل السبت، عن مصادر بالجيش الإسرائيلي، أن حزب الله قادر على شن 200 عملية يوميا لمدة 5 أشهر.

وقالت القناة، نقلا عن مصادرها: الجيش يقدر أن حزب الله قادر على إطلاق النار لنحو 200 عملية يوميا لمدة 5 أشهر.

وأضافت أن المواجهة مع حزب الله ستستمر وتتصاعد حتى في حال التوصل لوقف إطلاق نار مع إيران، مبينة أن الجيش يشير إلى أن حزب الله لا يزال يمتلك مئات منصات الإطلاق في شمال الليطاني.

وتابعت عن تقييم للمؤسسة الأمنية: حزب الله مستعد لخوض مواجهة طويلة الأمد مع إسرائيل.