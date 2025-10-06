إسرائيل: إحباط تهريب أسلحة من سوريا واعتقال مشتبهين (صورة)

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، إحباط محاولة تهريب أسلحة من الأراضي السورية إلى داخل إسرائيل.

وذكر الجيش في بيان أن "مراقبات من الكتيبة 595 رصدن مشتبهين اثنين حاولا تهريب 5 مسدسات من سوريا إلى إسرائيل".

وأفاد بأن "جنوداً من الكتيبة 7421 التابعة للواء (هجولان 474) سارعوا إلى النقطة وألقوا القبض على المشتبهين وأحبطوا عملية تهريب الأسلحة".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه "تم نقل المشتبهين والأسلحة لمتابعة المعالجة من قبل قوات الأمن".

ونشر الجيش الإسرائيلي صورة للمسدسات التي تم احتجازها.

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن في بيان أمس الأحد، أن "الفرقة 210 تعمل في منطقة جنوب سوريا: عمليات دقيقة لتدمير بنى تحتية والعثور على وسائل قتالية واعتقال مشتبه فيهم، كما تعمل قوات اللواء 226 تحت قيادة الفرقة 210 على مدار الشهرين الأخيرين في مهام دفاعية في المنطقة".

ووفق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، "في إطار مهمتهم أنجزت قوات اللواء عشرات العمليات الدقيقة في المنطقة ومن بينها عمليات لاعتقال مشتبه فيهم بأنشطة إرهابية وعمليات لكشف ومصادرة وسائل قتالية وذلك بهدف ضمان أمن مواطني إسرائيل".