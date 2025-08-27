إسرائيل تُقدم مزارع شبعا وجبل روس لسوريا مقابل الجولان

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفاد مصدر في وزارة الدفاع الإسرائيلية، يوم الأربعاء، عن إجراء مباحثات مع سوريا لتسليمها مزارع شبعا وجبل روس مقابل الجولان.

وقالت المصادر، إن "إسرائيل أبلغت الجانب السوري أنها لن تنسحب من المنطقة الأعلى في جبل الشيخ".

وأضافت ان "الموقع يكتسب أهمية استراتيجية كبيرة"، مبينة أن "هذا الموقف يعقد أي تفاهمات أمنية محتملة يتم بحثها بوساطة أطراف دولية".

وفيما يتعلق بالملف الإنساني، أوضحت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن سوريا "ترفض بشكل قاطع إنشاء ممر مباشر من إسرائيل إلى السويداء"، مشيرة إلى أن "دمشق تصر على مرور المساعدات عبر العاصمة السورية دمشق".

وأكدت المصادر أن "الجيش الإسرائيلي أخطر السكان الدروز بأن إقامة الممر غير ممكن عملياً، في ظل رفض واشنطن أيضاً لهذا الخيار، إلى جانب معارضتها أي دعوات للانفصال يطرحها بعض قيادات الطائفة الدرزية في الجنوب السوري".

وبخصوص الترتيبات الأمنية، أفادت المصادر بأن "المقترحات الحالية تنص على نزع السلاح الكامل في الجنوب السوري، وهو ما تحظى بدعم الولايات المتحدة ويتوافق مع موقف دمشق، إلا أن دعوات الدروز للانفصال تعيق تنفيذ هذه الترتيبات وتعقد المشهد".

وفي سياق متصل، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مباحثات جرت حول إمكانية تسليم دمشق مزارع شبعا وجبل روس مقابل تعليق مطالبها بالهضبة، إلا أن هذا الطرح يواجه عقبات سياسية وقانونية كبيرة.

كما أعربت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن قلقها من التدخل التركي في الساحة السورية، مؤكدة قيامها بـ"تحركات تحذيرية"، تجاه ما وصفته بـ"إدارة الشرع" في الجنوب السوري.

ومزارع شبعا هي منطقة جبلية تقع على الحدود بين لبنان وسوريا المحتلة من إسرائيل، مساحتها حوالي 25 كيلومتر مربع.

وتعتبر منطقة استراتيجية بسبب موقعها المرتفع الذي يتيح مراقبة الحدود، كما تعد نقطة نزاع بين لبنان وإسرائيل، واشتباكات محدودة وقعت فيها خلال العقود الماضية.