إسرائيل.. توقيف زوجين بتهمة التواصل مع جهات إيرانية مشبوهة

شفق نيوز – الشرق الأوسط

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، يوم الثلاثاء، توقيف زوجين من مدينة رعنانا، للاشتباه في قيامهما بالتجسس لصالح إيران.

ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، القول عن الجهاز إن "وحدة مكافحة الجريمة نفذت في منطقة الشارون عملية الاعتقال بعد تحقيق سري استمر أسبوعاً، ركّز على أنشطة مريبة يُعتقد أن الزوجين قاما بها، بما في ذلك التواصل مع جهات إيرانية يُشتبه بأنها تعمل على تجنيد عملاء في الداخل الإسرائيلي".

وأضافت: "خلال مداهمة شقتهما في رعنانا، صادرت الشرطة عدة هواتف نقالة وأجهزة كمبيوتر ومعدات تقنية أخرى، إضافة إلى رسائل إلكترونية ومراسلات يُشتبه بأنها جرت بين الموقوفين ومشغلين مرتبطين بطهران".

ووفقاً للمتحدث باسم الشرطة في بيان، فقد نُقل الزوجان إلى مركز شرطة منطقة الشارون للتحقيق معهما تحت إشراف وحدة مكافحة التجسس، ومن المقرر عرضهما على المحكمة لاحقا للنظر في تمديد توقيفهما على ذمة التحقيق.